السترات الصفراء تغزو شوارع باريس اليوم

نظمت حركة "السترات الصفراء" تظاهرات جديدة في العاصمة الفرنسية ومدن أخرى للسبت الخامس عشر من تحركهم، على أمل الحد من التراجع الذي تشهده تعبئتهم منذ شهر.

ووفقا لقناة "بي اف ام" الإخبارية الفرنسية عبرت المسيرات جادة الشانزليزيه وحي الأوبرا وتلتف حول متحف اللوفر وتتوقف أمام مقر "حركة شركات فرنسا" (ميديف) ثم تواصل طريقها إلى ساحة تروكاديرو.

كما ذكرت القناة أن مسيرا "السترات الصفراء" تجتاح عدة مدن فرنسية.

وكان 41 ألف شخص تظاهروا في فرنسا السبت الماضي، مقابل 282 ألفا في 17 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وهو أول يوم للتظاهرات غير المسبوقة.

وككل يوم سبت، ينظم حراك السترات الصفراء مظاهرات في كافة المدن الفرنسية خاصة في المدن الكبرى كبوردو وتولوز وليل ونانت ومونبيلييه ورين ومرسيليا.