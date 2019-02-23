نائب الرئيس الإيراني: نحبط مخططات أمريكا الرامية لتأزيم أوضاع البلاد

قال نائب الرئيس الإيراني، اسحاق جهانغيري، إن بلاده ستحبط المخططات الأمريكية التي تهدف إلى تأزيم أوضاع البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن نائب الرئيس قوله "سنحبط مخططات الأمريكيين الرامية لتأزيم البلاد ستحبط بفضل الاعتماد على جهود الكوادر والمختصين في الجامعات والمؤسسات العلمية".

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وأضاف "حوارات جرت مع العلماء والمسؤولين الجامعيين في البلاد لإيجاد حلول للمشاكل الجارية وثمة حاجة الى المزيد من التعاون والتعاضد منهم"، وذلك في كلمته خلال مراسم الذكرى المئوية لتأسيس جامعة خوارزمي في طهران اليوم السبت.

وتابع "أن الحكومة تمد يدها الى الجامعيين في البلاد للاستفادة من أفكارهم بهدف معالجة المشاكل حيث ماتزال الجامعات والمدارس مصدر وثوق للشعب".

كما أكد نائب الرئيس على "ضرورة التخطيط لتحقيق المزيد من الانجازات، حيث ينبغي مأسسة فكرة أن الجامعات تعد المركز الرئيسي لجميع نشاطات البلاد".

وبحسب الوكالة الإيرانية "أكد نائب الرئيس على ضرورة إحداث تغييرات سياسية في المؤسسات العلمية والتنفيذية في البلاد من أجل معالجة المشاكل القائمة على صعيدي التعليم والأبحاث وهو ما تسطيع الجامعات تحقيقه".