نائب الرئيس الإيراني: نحبط مخططات أمريكا الرامية لتأزيم أوضاع البلاد

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن نائب الرئيس قوله "سنحبط مخططات الأمريكيين الرامية لتأزيم البلاد ستحبط بفضل الاعتماد على جهود الكوادر والمختصين في الجامعات والمؤسسات العلمية".
وتابع "أن الحكومة تمد يدها الى الجامعيين في البلاد للاستفادة من أفكارهم بهدف معالجة المشاكل حيث ماتزال الجامعات والمدارس مصدر وثوق للشعب".
كما أكد نائب الرئيس على "ضرورة التخطيط لتحقيق المزيد من الانجازات، حيث ينبغي مأسسة فكرة أن الجامعات تعد المركز الرئيسي لجميع نشاطات البلاد".
وبحسب الوكالة الإيرانية "أكد نائب الرئيس على ضرورة إحداث تغييرات سياسية في المؤسسات العلمية والتنفيذية في البلاد من أجل معالجة المشاكل القائمة على صعيدي التعليم والأبحاث وهو ما تسطيع الجامعات تحقيقه".
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