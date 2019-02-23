كيم جونغ أون يكشف ما لا يمكن لأطفاله أن يتحملوه

تحدث الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عما لا يمكن لأطفاله أن يتحملوه.

ونقل ضابط سابق في المخابرات المركزية الأمريكية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأنه لا يريد أن يعيش أطفاله حاملين عبء الأسلحة النووية.

© AFP 2018 / John Macdougall السفير الروسي لدى كوريا الشمالية يتحدث عن قمة كيم جونغ أون مع بوتين

وشارك الضابط السابق آندرو كيم في جهود دبلوماسية عالية المستوى بشأن أسلحة بيونغ يانغ، حسب "رويترز".

وحسب الضابط، فقد أدلى الزعيم الكوري الشمالي، بهذه "التصريحات الشخصية النادرة لبومبيو خلال زيارته لبيونغ يانغ في أبريل/ نيسان من العام الماضي لوضع الأساس للقمة التاريخية الأولى التي جمعت كيم وترامب في يونيو/ حزيران في سنغافورة.

ونقل آندرو كيم عن الزعيم الكوري الشمالي قوله لبومبيو، عندما سئل عما إذا كان يعتزم إنهاء برنامجه النووي، "أنا أب وزوج. ولدي أطفال".

وأضاف آندرو كيم، خلال محاضرة أمس الجمعة بمركز آسيا المحيط الهادي للأبحاث بجامعة ستانفورد بصفته أستاذا زائرا بها، "ولا أريد أن يحمل أطفالي السلاح النووي على ظهورهم طوال حياتهم'. كان هذا رده".

وقبل تقاعده من المخابرات المركزية الأمريكية، رافق آندرو كيم العام الماضي بومبيو، الذي كان مديرا حينها للوكالة، إلى بيونغ يانغ. وأسس مركز البعثة الكورية التابع للوكالة في 2017.

ومن المقرر أن يجتمع كيم جونغ أون في 27 و28 من الشهر الجاري بالرئيس الأمريكي، ترامب، في قمة ثانية لمناقشة نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.