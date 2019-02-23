عكس تصريحات "المالية"... نائب روحاني: البلاد تمر بظروف اقتصادية خطيرة

قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده تمر بظروف صعبة وخطيرة مع تصاعد الضغوط الأمريكية.

ووفقا لوكالة "إيسنا"، فقد أشار جهانغيري خلال كلمة له السبت، إلى تأثير العقوبات الأمريكية ودورها في تفاقم الضغوط الاقتصادية، قائلا إن "ظروف البلاد خطيرة وصعبة، حيث يواصل الأمريكيون الضغط على الشعب الإيراني وهم يعترفون بأنهم يهدفون إلى انهيار اقتصاد البلاد".

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وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن الريال انخفض مجددا أمام الدولار، حيث تم تداوله بسعر يتراوح بين 13أ لفًا و900 تومان و13 ألفًا و550 تومان حتى مساء الخميس، كما وصل سعر اليورو إلى 15 ألفا و750 تومان.

بدوره، أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن نسبة التضخم في فبراير/شباط من هذا العام بلغت 23.9%، مرتفعا بنسبة 2.9% بالمقارنة بشهر يناير/كانون الثاني.

وكان وزير الاقتصاد والمالية الإيراني فرهاد دجبسند، قال إن البلاد تجاوزت التدهور وبلغنا مرحلة الاستقرار الاقتصادي.

وقال دجبسند، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومة استطاعت الحد من معدل التضخم الشهري وخفضه من 6،8 الى 1،8 بالمئة.

وأضاف أن الوضع الاقتصادي للبلاد لا يدعو للقلق كما أن معدل البطالة بدوره شهد انخفاضا أيضا.

وتابع أن الميزانية التجارية للبلاد كانت إيجابية خلال الأشهر العشرة من العام الجاري (الإيراني ينتهي في 20 آذار/ مارس) ليس بسبب انخفاض حجم الواردات وانما ارتفاع الصادرات رغم المشاكل القائمة.