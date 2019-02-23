غوايدو يصل إلى الحدود الفنزويلية الكولومبية

وصل زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً، إلى حدود بلاده مع كولومبيا والبرازيل قبل بدء توزيع المساعدات الإنسانية هناك.

ووفقا لقناة VPI الفنزويلية وصل الرئيس الكولمبي ايفان دوكي إلى النقطة نفسها برفقة غوايدو.

وفي وقت سابق ظهر غوايدو بشكل غير متوقع في حفل أقيم في مدينة كاكوتا الكولومبية عند الحدود مع البرازيل كان قد نظمه الملياردير البريطانين لدعم خطة إدخال المساعدات. وهتف المئات "حرية" و"الحكومة ستسقط" بينما كانوا يتجمعون في المكان بانتظار بدء الحفل الموسيقي.

وأعلن غوايدو، يوم أمس الجمعة أن الجيش ساعده على تحدي حظر السفر الذي فرضته عليه الحكومة، وذلك من أجل مغادرة البلاد لحضور الحفل الموسيقي الخيري.

وفقا لتصريحات زعماء المعارضة، فإن تسليم المساعدات الإنسانية لفنزويلا سيبدأ في 23 شباط / فبراير، وسيتم في ثلاث مناطق: كوكوتا الكولومبية، وولاية رورايما البرازيلية، وفي جزيرة كوراساو.