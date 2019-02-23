غوايدو يصل إلى الحدود الفنزويلية الكولومبية

ووفقا لقناة VPI الفنزويلية وصل الرئيس الكولمبي ايفان دوكي إلى النقطة نفسها برفقة غوايدو.
— VPItv (@VPITV) February 23, 2019
وفي وقت سابق ظهر غوايدو بشكل غير متوقع في حفل أقيم في مدينة كاكوتا الكولومبية عند الحدود مع البرازيل كان قد نظمه الملياردير البريطانين لدعم خطة إدخال المساعدات. وهتف المئات "حرية" و"الحكومة ستسقط" بينما كانوا يتجمعون في المكان بانتظار بدء الحفل الموسيقي.
وأعلن غوايدو، يوم أمس الجمعة أن الجيش ساعده على تحدي حظر السفر الذي فرضته عليه الحكومة، وذلك من أجل مغادرة البلاد لحضور الحفل الموسيقي الخيري.
وفقا لتصريحات زعماء المعارضة، فإن تسليم المساعدات الإنسانية لفنزويلا سيبدأ في 23 شباط / فبراير، وسيتم في ثلاث مناطق: كوكوتا الكولومبية، وولاية رورايما البرازيلية، وفي جزيرة كوراساو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)