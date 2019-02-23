سفيرة المعارضة الفنزويلية بالبرازيل: المساعدات الإنسانية "نصر كبير"

صرحت ماريا تيريزا بيلاندريا سفيرة فنزويلا في البرازيل والمعينة من قبل زعيم المعارضة خوان غوايدو أن شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية عبرت الحدود ودخلت إلى فنزويلا قادمة من البرازيل.

ميكسيكو سيتي — سبوتنيك. وقال بيلاندريا في تصريحات نقلها تلفزيون فنزويلي "يمكننا الإعلان عن أن شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبرت الحدود، وهي الآن في الجانب الفنزويلي"، مضيفة "هذا نصر كبير".

© REUTERS / CARLOS BARRIA فنزويلا تغلق ثلاثة معابر على الحدود مع كولومبيا بصورة مؤقتة

وكانت طائرة لسلاح الجو البرازيلي، وصلت يوم أمس الجمعة، محملة بـ23 طناً من الحليب الجاف و500 طرد من الإسعافات الأولية إلى الحدود مع فنزويلا.

وذكر مصدر في سلاح الجو البرازيلي لوكالة "سبوتنيك": "الطائرة أقلعت من بورتو أليغري في جنوب البرازيل وهبطت عند الساعة 10:05 بالتوقيت المحلي (5:00 مساء بتوقيت موسكو)، في عاصمة ولاية رورايما — بوا فيستا، على بعد 215 كيلومترا من الحدود".

ووصلت ثلاث شاحنات، يوم أمس الأول الخميس، تحمل 51 طنا من الأرز والسكر إلى بوا فيستا. ويتم تخزين جميع المساعدات الإنسانية في الوقت الحالي، في مخازن القاعدة الجوية في بوا فيستا.

وكانت المعارضة في فنزويلا أعلنت، في وقت سابق، أن تسليم المساعدات الإنسانية إلى البلاد سيبدأ في 23 شباط / فبراير.

وفي وقت سابق، رفض الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، قبول المساعدات الدولية ووصفها بـ"الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة. إذا أرادوا المساعدة، فليضعوا حدا للحصار والعقوبات.

وكانت وزارة الخارجية الروسية رفضت، في وقت سابق، بشكل قاطع، تسييس موضوع إيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، مشيرة إلى أن عملية إيصال المساعدات يجب أن تجري بما يتوافق مع القوانين الدولية وعبر مكتب الأمم المتحدة في كاراكاس.

وجراء الحصار والعقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، تعاني فنزويلا نقصا حادا في الأغذية والأدوية والمستلزمات الأولية.