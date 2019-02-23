هروب العسكري الخامس عبر الحدود الفنزويلية الكولومبية

أعلنت قناة "NTN24"، اليوم السبت، عن هروب العسكري الخامس الفنزويلي عبر الحدود الفنزويلية الكولومبية.

وفي وقت سابق، عبر عدة جنود الحدود مع كولومبيا حيث سلموا أنفسهم إلى السلطات المحلية.

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS غوايدو يعلن أن عدد من المسؤولين رفيعي المستوى غادروا فنزويلا إلى تركيا

ووفقا لنائبة رئيس فنزويلا، دلسي رودريغيز، فقد تم إغلاق الجسور المؤدية إلى كولومبيا اليوم السبت. وفي وقت سابق، تم إغلاق الحدود البرية مع البرازيل والحدود البحرية مع جزر الأنتيل الصغرى أيضا.

وتصاعد الموقف في فنزويلا التي تعصف بها الأزمات منذ 23 كانون الثاني/يناير حينما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.