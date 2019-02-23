مادورو يعلن أنه يدير ويواصل إدارة فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، مع تصاعد التوتر على حدود البلاد، أنه يدير ويواصل إدارة فنزويلا.

وقال مادورو ضاربا بيده على المنصة التي ألقى الكلمة من خلفها " أنا أقوى من أي وقت مضى، وقوي مثل شجرة من خلال قيدتي للبلاد الآن ولسنوات عديدة".

© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS غوايدو يعلن أن عدد من المسؤولين رفيعي المستوى غادروا فنزويلا إلى تركيا

ويشار إلى أن الرئيس الفنزويلي ظهر، في وقت سابق من اليوم، أما العديد من مؤيديه الذين خرجوا إلى الشوارع لدعمه، حيث تم بث كلمته عبر موقع "تويتر".

وتصاعد الموقف في فنزويلا التي تعصف بها الأزمات منذ 23 كانون الثاني/يناير حينما أعلن خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت العام الماضي وفاز فيها نيكولاس مادورو.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.