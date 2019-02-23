كولومبيا: المساعدات الإنسانية لفنزويلا ستنقلها سلسلة بشرية عبر الحدود

أكدت إدارة الهجرة في كولومبيا اليوم السبت أن شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا يتم تفريغها على جسر سيمون بوليفار على الجانب الكولومبي من الحدود ثم ستقوم سلسلة بشرية بتوصيل المساعدات عبر الحدود.

نقلت وكالة "رويترز" عن إدارة الهجرة في كولومبيا قولها اليوم السبت إن قافلة من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا سوف يتم تفريغها على جسر سيمون بوليفار على الجانب الكولومبي من الحدود ثم ستقوم سلسلة بشرية بتوصيل المساعدات عبر الحدود.

© REUTERS / CARLOS BARRIA مادورو يعلن أنه يدير ويواصل إدارة فنزويلا

ووصلت مساء اليوم السبت الشاحنات الأربع الأولى التي تحمل المساعدات الإنسانية إلى الحدود الفنزويلية مع كولومبيا، وذلك بالقرب من مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية، ولكنها قوبلت بإطلاق قنابل الغاز من الجانب الفنزويلي، بحسب قناة "في بي آي".

وبحسب القناة، "تعلق الناس بالشاحنات أثناء مرورها بالجزء الكولومبي من الجسر الرابط بين البلدين، إلا أن الشرطة الفنزويلية اعترضت طريقها، وسمعت أصوات ارتطام في المكان".

وأدى إطلاق الغاز لهرولة الأشخاص عائدين عبر الجسر، وأصيب ما لا يقل عن طفل وشخص بالغ في الأحداث، بحسب القناة.