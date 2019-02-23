احتراق شاحنة المساعدات الأولى على الحدود الفنزويلية الكولومبية وإصابة 10 أشخاص

احترقت مساء اليوم السبت الشاحنة الأولى من بين 4 تحمل مساعدات إنسانية موجهة للشعب الفنزويلي بعد وصولها إلى مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية مع فنزويلا، ما أدى لإصابة 10 أشخاص، بحسب تقارير إعلامية.