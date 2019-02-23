احتجاج برلماني على وزير ياباني لتأخره 3 دقائق

قاطع عدد من البرلمانيين اليابانيين المعارضين اجتماعاً للجنة الميزانية لمدة 5 ساعات احتجاجاً على تأخر أحد الوزراء اليابانيين لمدة 3 دقائق.

واعتبر النواب المعارضين الوزير "يوشيتا كاساكوراد" غير مسؤول وأن تصرفه "يعكس عدم احترام لمنصبه" بالرغم من تقديمه اعتذار عن تأخره وفقاً لموقع "السومرية نيوز".

© AP Photo / Richard Vogel اليابان تنجح بإطلاق مسبار يهبط على سطح كويكب

وعبر النواب المعارضون في البرلمان أكثر من مرة عن عدم الرضا لتولي "كاساكوراد" هذا المنصب، حيث انتقدوه في أكثر من مناسبة سابقة، واستغلوا تأخره في الموقف الأخير لتكرير دعواتهم لاستقالته.

وتعرض الوزير "كاساكوراد" للانتقاد في أكثر من موقف حيث اعتذر الأسبوع الماضي عن تصريح أدلى به حول إصابته بالإحباط بسبب تشخيص إصابة السباحة الشابة "ريكاكو ايكي" بسرطان الدم، حيث كانت مرشحة لنيل الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، بعد الانتقادات التي تلقاها وفقاً لموقع "ياهو نيوز".

وانهالت الانتقادات على "كاسكوراد" أيضاً عام 2016 بسبب وصفه مايعرف بـ"نساء المتعة" بأنهم "عاهرات محترفات"، و"نساء المتعة" هن الكوريات اللواتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة العسكرية زمن الحرب العالمية الثانية.

وقال "كاسكوراد" عام 2018 أنه لم يستخدم أبداً أي جهاز حاسوب، وأنه دائماً ما يعهد بالعمل إلى مرؤوسيه بالرغم من أنه يشغل منصب وزير الأمن الإلكتروني.

يشار إلى أن صحيفة "أساهي" اليابانية أجرت استطلاع للرأي حول أهلية "كاسكوراد" لمنصبه، واعتبر 65% من المستطلعين أنه غير مناسب، و13% قالوا أنه مناسب.

ويشغل "يوشيتا كاساكوراد" منصب وزير الأمن الإلكتروني واستلم منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي الوزارة المكلفة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.