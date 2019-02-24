كوريا الشمالية تؤكد توجه كيم إلى فيتنام لمقابلة ترامب

أكدت كوريا الشمالية لأول مرة أن زعيمها كيم جونغ أون سيعقد ثاني اجتماع قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وذلك قبل أيام من الاجتماع المقرر عقده في العاصمة الفيتنامية هانوي.

© AP Photo / Evan Vucci كيم جونغ أون يتجه إلى قمة فيتنام في قطار مدرع

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الأحد، أن كيم غادر بيونغ يانغ بالقطار بعد ظهر السبت لحضور اجتماع القمة الذي يعقد يومي 27 و28 فبراير/شباط يرافقه مسؤولون كوريون شماليون كبار من بينهم المبعوث النووي كيم يونغ تشول ووزير الخارجية ري يونغ هو وشقيقته كيم يو جونغ.

وبحسب "بلومبيرغ"، قالت الوكالة إن "زيارة الزعيم الكوري البالغ من العمر 35 عاما لفيتنام ستكون أول زيارة لقائد كوري شمالي للبلاد منذ أكثر من نصف قرن. منذ أن زارها جده ومؤسس الدولة، كيم إيل سونغ، آخر مرة في عام 1964".

في وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام الروسية أن الرئيس الكوري توجه إلى هانوي في حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، يوم السبت، في قطاره المدرع عبر السكك الحديدية العابرة عبر الصين، وتبلغ مسافة السفر نحو 4000 كيلومتر.

reminder that the top speed of Kim Jong Un's lame old bulletproof train is 37 mph pic.twitter.com/lzatq9G7ND — Shane Bettenhausen (@ShaneWatch) February 20, 2019

يذكر أن القمة الأولى بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي عقدت في حزيران/يونيو عام 2018 حيث أكد الطرفان التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.