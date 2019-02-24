بومبيو يحذر فنزويلا: حان الوقت... سنتخذ خطوات فعلية لدعم "الديمقراطية"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن تدين، ما وصفه بـ"الهجمات ضد المدنيين في فنزويلا"، وذلك تعليقا على تطورات الأزمة الحالية بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايد.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ 23 يناير / كانون الثاني الماضي، عندما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا، بينما يؤكد مادورو، أنه الرئيس الشرعي للبلاد.

وكتب بومبيو، على "تويتر" اليوم الأحد 24 فبراير / شباط: "هذه الهجمات أدت إلى سقوط قتلى ومصابين، نعرب عن تعاطفنا مع عائلاتهم، ونعتبر عن دعم مطالبهم العادلة".

The U.S. condemns the attacks on civilians in #Venezuela perpetrated by Maduro’s thugs. These attacks have resulted in deaths and injuries. Our deepest sympathies to the families of those who have died due to these criminal acts. We join their demand for justice. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/YW7hE3y1Ll — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 24, 2019

وتابع في تدوينة أخرى: "نستنكر رفض مادورو دخول المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، مشيرا إلى أن منع المساعدات الإنسانية يثير استغرابنا".

We denounce Maduro’s refusal to let humanitarian assistance reach #Venezuela. What kind of a sick tyrant stops food from getting to hungry people? The images of burning trucks filled with aid are sickening. pic.twitter.com/bJ1Qsxkgx8 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 24, 2019

ويرفض مادورو قبول المساعدات الدولية التي يصفها بـ "الذريعة" لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة، مطالبا بدلا من ذلك بوضع حد للحصار والعقوبات.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي صورا، قال إنها لشاحنات مساعدات محترقة، وقال: "بينما يواصل غوايدو جهود إيصال المساعدات يوقفها مادورو".

While @jguaido leads the effort to get the aid to the people, Maduro sends armed gangs to attack innocent civilians. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/OGRjtWnszp — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 24, 2019

ولفت مايك بومبيو إلى أن واشنطن ستتخذ إجراء ضد من يعارضون الديمقراطية، في فنزويلا، وقال: "حان الوقت لدعم المحتاجين في فنزويلا، الذين يكافحون من أجل الحرية".

The U.S. will take action against those who oppose the peaceful restoration of democracy in #Venezuela. Now is the time to act in support of the needs of the desperate Venezuelan people. We stand in solidarity with those continuing their struggle for freedom. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/XfLEsyT6Rj — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 24, 2019

ويمارس كبار المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب ضغوطا على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، للتنحي وتسليم السلطة لرئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت 23 فبراير / شباط، إن الشعب الفنزويلي يقف على عتبة التاريخ، بينما هاجم مستشاره للأمن القومي جون بولتون، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وطالب الجيش بالوقوف إلى جانب الشعب.

A broad coalition of democracies insists that #Venezuela should be free & humanitarian aid should enter. We salute President @IvanDuque & Colombia for its leadership & recognize Brazil for its steadfast support by staging lifesaving aid for the Venezuelan people. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/h6Dv9mnGkC — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 24, 2019

واعترفت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بزعيم المعارضة خوان غوايدو، رئيسا انتقاليا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين الاعتراف به، وأعلنت دعمها للرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.