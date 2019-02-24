غوايدو يتخذ قرار في بقاء كل الخيارات مفتوحة من أجل حرية فنزويلا

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، ان الوضع الراهن في البلاد اجبره على اتخاذ قرار في بقاء كل الخيارات مفتوحة أمام النضال من أجل "حرية" فنزويلا.

سانت جورج-سبوتنيك."غرد" غوايدو على صفحته في" تويتر " قائلا "ظروف اليوم أجبرتني على اتخاذ قرار بإبلاغ المجتمع الدولي رسميا بقاء كل الخيارات مفتوحة من أجل حرية الوطن الذي ناضل ومازال يناضل".

وأضاف غوايدو: أن" الأمل لم يولد لكي يموت ".

Para avanzar en nuestra ruta, me reuniré el día lunes con nuestros aliados de la comunidad internacional, y seguiremos ordenando próximas acciones a lo interno del país. La presión interna y externa son fundamentales para la liberación.



¡La esperanza nació para no morir! — Juan Guaidó (@jguaido) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

هذا وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا وتصاعدت المظاهرات، خاصة بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

فيما سارعت الولايات المتحدة للاعتراف به مطالبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.

ومن جانبه أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة".