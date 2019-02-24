الأمير هاري وميغان ماركل يصلان إلى المغرب وسط مخاوف أمنية (صور + فيديو)

وصل نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير هاري، وزوجته دوقة ساسكس، ميغان ماركل، إلى المغرب، في وقت متأخر أمس السبت، بعد تأخر في رحلتهما الجوية لمدة ساعة كاملة.

وهبط الزوجان الملكيان في الدار البيضاء، في الساعة التاسعة من مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي، في رحلة ستستمر 3 أيام، وسط احتياطات أمنية مشددة، نظرا للاحتجاجات القائمة في المغرب حاليا، وفقا لمجلة "فانيتي فير".

وستشمل رحلة الأمير هاري وميغان ماركل إلى المغرب، زيارة مدن الدار البيضاء وأسني والرباط، وسيشمل جدولهما المزدحم القيام بسبعة التزامات.

وسيقوم الأمير هاري وميغان ماركل، بزيارة مدرسة داخلية في أسني، تدار من قبل مؤسسة التعليم للجميع، وهي منظمة توفر التعليم للفتيات في المناطق الريفية من البلاد.

ROYAL TRIP: Prince Harry and wife Meghan Markle arrived in Morocco for an official trip scheduled to be their last international journey before she gives birth to their first child. https://t.co/I6qTZqRYrW pic.twitter.com/Q23tCU2FG4 — ABC News (@ABC) February 23, 2019

كما ستشارك ميغان ماركل في احتفال بالحناء، في المساء ستحضر مع زوجها حفل استقبال رسمي يستضيفه توماس رايلي، السفير البريطاني في المغرب، في الرباط، حيث سيلتقون بالنساء الملهمات، ورجال الأعمال الشباب والرياضيين المعاقين.

وتأتي جولة، الأمير هاري وميغان ماركل، بناء على طلب من وزارة الخارجية البريطانية، إذ أكد رايلي على موقع "تويتر" في وقت سابق من الشهر الجاري: "الزيارة هي اعتراف بالعلاقة القوية بين بلدينا".

وتابع: "إنها فرصة للاستمتاع بالتاريخ المغربي والتطلع إلى مستقبله، مع التركيز على دور المرأة والشباب والتعليم في صنع ذلك المستقبل".

وسافر الأمير هاري وميغان ماركل مع حاشية المكونة من 8 موظفين، بما في ذلك 3 ممثلين للصحافة ومصفف الشع، وأكد المساعدون أنه تم توفير مخصصات طبية لدوقة ساسكس، التي يعتقد أنها حامل في شهرها السابع.

وأفادت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن رحلة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل إلى المغرب، ستكون آخر رحلة دولية لهما، قبل استقبالهما لمولودهما الأول.