لافروف: بحث إقامة منطقة عازلة مع الأخذ في الاعتبار موقف دمشق ومصالح أنقرة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن العسكريين يبحثون في الوقت الحالي صيغة نهائية لإنشاء منطقة عازلة على الحدود السورية - التركية مع الأخذ بعين الاعتبار موقف دمشق ومصالح أنقرة.

موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف في مقابلة مع "التلفزيون الفيتنامي" وتلفزيون الصين المركزي، و"فينيكس" قبيل زيارته للصين وفيتنام: "كان الحديث يدور عن إنشاء منطقة عازلة على أساس الاتفاقية التي وقعت بين تركيا وسوريا في العام 1998، وتنص على التعاون في مواجهة التهديدات الإرهابية على الحدود المشتركة، بما في ذلك إمكانية عمل الجانب التركي في مواقع معينة من الحدود داخل الأراضي السورية".

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وتابع الوزير "الصيغة النهائية لهذه المنطقة العازلة يتم إكمال الاتفاق عليها بمشاركة العسكريين، وبالطبع مع الأخذ بعين الاعتبار موقف دمشق، مع مراعاة مصالح أنقرة قدر الإمكان".

وأشار إلى أنه بحسب التجارب السابقة، تم نشر الشرطة العسكرية الروسية عقب توقيع اتفاقيات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن "هذه الإمكانية تبقى موجودة للمنطقة العازلة المذكورة، ويشارف العسكريون حاليا على الانتهاء من الاتفاق على التفاصيل مع الأخذ بعين الاعتبار موقف دمشق وتركيا".