استعدادا لحروب مقبلة... مناورات عسكرية مفاجئة للجيش الإسرائيلي

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي بدأ صباح اليوم تدريبات عسكرية مفاجئة.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، أن المناورات العسكرية سيشارك فيها عدة أذرع بالجيش، منها المشاة والمدرعات والمدفعية والجو.

من المتوقع انتهاء التمرين يوم الثلاثاء. نؤكد انه تم التخطيط للتمرين قي إطار خطة التدريبات السنوية ويهدف للحفاظ على جاهزية واستعداد القوات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 24, 2019

وأكد الناطق باسم الجيش، أن هذه التدريبات تحاكي سيناريوهات قتالية مختلفة، وسيناريوهات خاصة بقطاع غزة، مؤكدا أن هذه التدريبات ستستمر ثلاثة أيام، وستنتهي يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار الناطق إلى أن هذه التدريبات وهي جزء من المناورات العامة، وتهدف للحفاظ على كفاءة واستعدادات القوات.

הפרות הסדר האלימות בגבול עזה: כ-8,000 פלסטינים הגיעו לכמה מוקדים לאורך הגדר. בן 15 נהרג. ארגוני הטרור איימו קודם לכן שאם יהיו הרוגים תהיה הסלמה @Itsik_zuarets #השבוע pic.twitter.com/rafY1cOART — כאן חדשות (@kann_news) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وعزت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية) سبب المناورات المفاجئة إلى توافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى حدود الخط الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، الجمعة الماضية، والخروج المستمر لـ"مسيرات العودة"، ومقتل شاب فلسطيني، وإصابة العشرات بجراح مختلفة.

وادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المتظاهرين الفلسطينيين ألقوا الحجارة على قوات الجيش الإسرائيلي، دون وقوع إصابات بين صفوفه.