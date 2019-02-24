نتنياهو يهاتف بوتين

هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمهيدا لعقد قمة ثنائية الأربعاء المقبل.

ونشر نتنياهو في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، جاء فيها أنه سيلتقي في موسكو، يوم الأربعاء، مع الرئيس بوتين، وبأنه أجرى مكالمة هاتفية، تمهيدا لهذا اللقاء، مؤكدا أن إيران ستكون الملف الإيراني.

سألتقي في موسكو يوم الأربعاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أجرينا مكالمة هاتفية تمهيدا لهذا اللقاء وبطبيعة الحال الملف الإيراني سيحتل صدارة المباحثات التي نجريها وكنّا قد اتفقنا على ذلك. سأبحث معه التطورات الإقليمية والعدوان الإيراني. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 24, 2019

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في تغريدته:

بطبيعة الحال، الملف الإيراني سيحتل صدارة المباحثات التي نجريها وكنا قد اتفقنا على ذلك. سأبحث معه التطورات الإقليمية والعدوان الإيراني.

وتابع نتنياهو:

سنبحث أيضا توطيد آلية التنسيق العسكري بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي، التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار، والحيلولة دون احتكاكات في المنطقة لا حاجة بها. هذه المحادثات مهمة لتحقيق الأمن ولجيش الدفاع الإسرائيلي ولدولة إسرائيل.

سنبحث أيضا توطيد آلية التنسيق العسكري بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار وحال دون احتكاكات في المنطقة لا حاجة بها. هذه المحادثات مهمة لتحقيق الأمن ولجيش الدفاع الإسرائيلي ولدولة إسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

وفي هذا الإطار، قال نتنياهو ردا على تهديدات طهران بتدمير إسرائيل: سنواصل العمل لمنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد تناقلت خبر إلغاء أو تأجيل زيارة نتنياهو إلى روسيا ولقاء بوتين، بداعي الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست، المقررة في التاسع من شهر أبريل/نيسان المقبل.