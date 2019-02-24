براغ: فشل أوروبي في التعامل مع الأزمة السورية

قال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش اليوم الأحد قبل مغادرته لحضور القمة الأوروبية - العربية إن الاتحاد الأوروبي فشل في التعامل مع الوضع في سوريا، بالإضافة إلى ذلك، يفتقر الاتحاد الأوروبي إلى الوحدة في مسألة الهجرة.

وقال بابيش خلال مؤتمر صحفي:

في الواقع نحن، تركنا مواقفنا في سوريا. من وجهة نظر السياسة الدولية، فشلنا في التعامل مع الوضع في سوريا، لم نتمكن من تحقيق نفوذنا. تراكمت الكثير من المشاكل، هذه هي القمة الأولى لأوروبا والجامعة العربية، من الجيد أننا سنجلس على نفس الطاولة.

ووفقا لرئيس الوزراء التشيكي سيكون الموضوع الرئيسي للقمة والاجتماعات الثنائية الفردية هي الهجرة.

وقال بابيش:

بالطبع هذه هي المشكلة الرئيسية في أوروبا والدول التي يوجد على أراضيها آلاف المهاجرين غير الشرعيين. من الجيد أن تكون هناك فرصة لمناقشة هذه المسالة.

وأضاف رئيس الوزراء: "من الضروري الاتفاق على الأعمال المشتركة للاتحاد الأوروبي، لأننا في السياسة الدولية لا ننجح، فهناك نشاط فردي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكثيرا ما لا نتحدث معا، وهذه مشكلتنا".

بالإضافة إلى المشاركة في القمة، يعتزم بابيش أيضا زيارة القوات التشيكية التي تشارك في الوحدة العسكرية الدولية المتمركزة في شبه جزيرة سيناء، وكذلك لعقد محادثات ثنائية مع رئيس العراق، رئيس وزراء لبنان ونائبي رئيس الوزراء في الأردن وعمان.