موغيريني تحث السلطات الفنزويلية على تجنب تصعيد التوتر

صرحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، فيديريكا موغيريني، بضرورة اعتراف السلطات الفنزويلية بالحالة الإنسانية الطارئة لتجنب تصاعد التوترات في البلاد.

وجاء في بيان صحفي على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي: "إن رفض النظام الاعتراف بحالة إنسانية طارئة يؤدي إلى تصاعد التوترات. هناك تقارير مقلقة حول أعمال الشغب وأعمال العنف وتزايد عدد الضحايا، وخاصة في المناطق الحدودية وبين السكان الأصليين".

وشدد البيان على عدم جواز استخدام القوة ضد المدنيين وضرورة قبول المساعدات الإنسانية من الاتحاد الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، دعت موغيريني لإجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد.

وفي وقت سابق سمحت موغيريني بإدخال عقوبات جديدة ضد الحكومة الفنزويلية.