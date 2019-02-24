ترامب: كيم جونغ يدرك ماذا سيحدث في بلاده دون الأسلحة النووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أصبح يدرك أن بلاده من دون الأسلحة النووية ربما تصبح واحدة من أعظم القوى الاقتصادية في العالم، بسبب موقعها وشعبها، وبسببه هو نفسه.

القاهرة — سبوتنيك. وكتب ترامب اليوم الأحد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الزعيم كيم يدرك ربما أكثر من أي شخص آخر أن بلاده من دون الأسلحة النووية ربما تصبح سريعا واحدة من أعظم القوى الاقتصادية في العالم، بسبب موقعها وشعبها، وبسببه هو، لديها فرص للنمو السريع أكثر من أي دولة".

Chairman Kim realizes, perhaps better than anyone else, that without nuclear weapons, his country could fast become one of the great economic powers anywhere in the World. Because of its location and people (and him), it has more potential for rapid growth than any other nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، الثلاثاء 19 فبراير/شباط، إنه يتطلع إلى اجتماع جيد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 27 و28 من فبراير/ شباط، في فيتنام ويريد نزع سلاح بيونغيانغ النووي في نهاية المطاف، لكنه ليس في عجلة من أمره.

والتقى الزعيمان ترامب وكيم في قمة تاريخية غير مسبوقة بين رئيس أمريكي في الخدمة وزعيم كوري شمالي في سنغافورة في يونيو/ حزيران الماضي، ما أسفر عن قدر كبير من التقارب بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

وتعهد الزعيمان عقب القمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ما دفع ترامب إلى التأكيد على أن "كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديدا نوويا".