ماي تعد باجراء التصويت على اتفاق بريكسيت قبل 12 مارس

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن البرلمان البريطاني سيعيد التصويت على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل 12 آذار / مارس.

ووفقا لوكالة "رويترز" كشفت مي قبيل مغادرتها لحضور القمة العربية — الأوروبية:

"لن نجري تصويتا كاملا في البرلمان هذا الاسبوع لكننا سنضمن حدوث ذلك بحلول 12 مارس."

ورفض البرلمانيون البريطانيون في كانون الثاني/ يناير الماضي بأغلبية كبيرة اتفاقية بريكسيت مع الاتحاد الأوروبي في شكلها الحالي. وطالب النواب تغييرات في النص المتعلق بالاتفاقات الحدودية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.

ورفض الاتحاد الأوروبي حتى الآن تعديل الاتفاقية. وفي غضون ذلك، على بريطانيا أن الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار / مارس.