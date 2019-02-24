مشروع بناء إيراني ضخم في سوريا ضمن برنامج إعادة الإعمار

أعلن ايرج رهبر، نائب رئيس جمعية المقاولين في طهران، عن إبرام مذكرة تفاهم بين إيران وسوريا.

وأوضح رهبر في تصريح بمناسبة "يوم المهندس" اليوم الاحد، أن مذكرة التفاهم المبرمة تقضي ببناء مدينة و200 ألف وحدة سكنية مرجحا تنفيذ المذكرة في غضون الشهور الثلاثة القادمة، كما نقلت وكالة "فارس".

© REUTERS / OMAR SANADIKI إيران تبني محطات كهربائية في سوريا وحجر الأساس غدا

وبين رهبر أن الأعمال الإنشائية المزمعة ترتكز في العاصمة دمشق، لافتا إلى إمكانية حصول سوريا على خط ائتمان من إيران بقيمة ملياري دولار.

وأكد رئيس جمعية مقاولي طهران، أن الجانب السوري يرغب بشدة حضور المقاولين الإيرانين في (إعادة اعمار) البلاد.

ووقعت الحكومة السورية والحكومة الإيرانية، في الشهر الفائت، خلال زيارة نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الذي وصل إلى دمشق برفقة وفد إيراني رفيع المستوى، مذكرة شاملة لعدد من الاتفاقيات بين البلدين، في عدة مجالات أبرزها مجالات الطاقة والنظام المصرفي إضافة إلى التجارية والمالية والصناعية والثقافية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والنقل والاقتصاد.