مفوضية الانتخابات: لن يتم إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في نيجيريا

أعلن رئيس المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات النيجيرية، محمود يعقوبو، أنه تم جمع نتائج الانتخابات الرئاسية في غالبية الولايات بعد غلق أبواب مراكز الاقتراع مساء أمس السبت.

© REUTERS / TIFE OWOLABI نيجيريا... مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة تغلق أبوابها

أبوجا — سبوتنيك . وأشار محمود يعقوبو إلى أن المفوضية تعكف حاليا على جمع نتائج الانتخابات الرئاسية ولن يتم إلغاء نتائج أي منطقة.

وإجابة عن سؤال حول إلغاء نتائج انتخابات إقليم العاصمة الفيدرالية قال يعقوبو "بصفتي رئيس المفوضية، هذه المرة الأولى التي أسمع فيها هذا الحديث، لم نلغ أي انتخابات سواء في العاصمة أو أي منطقة أخرى".

وأضاف يعقوبو "نحن هنا نجمع نتائج الانتخابات الرئاسية هنا، ولا يوجد أي نتائج جرى إلغاؤها في أي منطقة في نيجيريا".