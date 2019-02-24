ترامب: "الفشلة" يريدون إخباري كيف أتفاوض مع كوريا الشمالية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشخاص وصفهم بـ"الفشلة"، مشيرا إلى أنهم يريدون إخباره كيف يتفاوض مع كوريا الشمالية في القمة المرتقبة مع زعيمها كيم جونغ أون.

© AP Photo / Evan Vucci كيم جونغ أون يتجه إلى قمة فيتنام في قطار مدرع

ومن المقرر أن يلتقي ترامب وكيم جونغ أون ، يومي الأربعاء والخميس 27 و28 فبراير الجاري، في العاصمة الفيتنامية هانوي، لعقد القمة الثانية بينهما.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأحد 24 فبراير / شباط: "إنه لأمر مضحك أن تشاهد، الذين فشلوا على مدى أعوام، ولم يفعلوا شيئا، وهم يخبرونني كيف أتفاوض مع كوريا الشمالية"، مضيفا: "لكن شكرا لهم على أي حال".

وقال ترامب في تدوينة سابقة، إن زعيم كوريا الشمالية أصبح يدرك أن بلاده من دون الأسلحة النووية ربما تصبح واحدة من أعظم القوى الاقتصادية في العالم، بسبب موقعها وشعبها، وبسببه هو نفسه.

So funny to watch people who have failed for years, they got NOTHING, telling me how to negotiate with North Korea. But thanks anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019

وقال ترامب في 19 فبراير، إنه يتطلع إلى اجتماع جيد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 27 و28 من فبراير/ شباط، في فيتنام ويريد نزع سلاح بيونغ يانغ النووي في نهاية المطاف، لكنه ليس في عجلة من أمره.

Chairman Kim realizes, perhaps better than anyone else, that without nuclear weapons, his country could fast become one of the great economic powers anywhere in the World. Because of its location and people (and him), it has more potential for rapid growth than any other nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019

والتقى الزعيمان ترامب وكيم في قمة تاريخية غير مسبوقة بين رئيس أمريكي في الخدمة وزعيم كوري شمالي في سنغافورة في يونيو / حزيران الماضي، ما أسفر عن قدر كبير من التقارب بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

وتعهد الزعيمان عقب القمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ما دفع ترامب إلى التأكيد على أن كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديدا نوويا.