مولدوفا... الحزب الديمقراطي يحصل على 32.4 % في الانتخابات البرلمانية والاشتراكيون 29.94

موسكو —سبوتنيك. وأشارت اللجنة إلى أن حزب "الشور" حصل على 10.6 بالمئة.
#Alegerimoldova #alegeri #moldova— News Zapper (@NewsZapper) ٢٤ فبراير ٢٠١٩
Erste Resultate von Jurnal TV:
PSRM (Dodon, pro-russ) 30,5% PDM (Plahotniuc, pro-EU) 30,2%
ACUM (pro-EU) 19,9% Șor (pro-russ) 10,5% pic.twitter.com/AaZmpMmVvj
وجرت الانتخابات اليوم، للمرة الأولى في ظل نظام انتخابي مختلط.
وتنص القواعد الجديدة على انتخاب 50 نائبا من خلال قوائم حزبية و51 نائبا حسب الدوائر الانتخابية.
ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، يتنافس 319 مرشحا عن الدوائر للحصول على مقاعد في البرلمان.
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