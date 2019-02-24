مولدوفا... الحزب الديمقراطي يحصل على 32.4 % في الانتخابات البرلمانية والاشتراكيون 29.94

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا، اليوم الأحد، أن الحزب الديمقراطي تفوق على غيره من الأحزاب وحصل على 32.4 بالمئة والاشتراكيون على 29.94 بالمئة من أصوات الناخبين بعد فرز 3 بالمائة.