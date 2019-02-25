موظفي القنصلية الكولومبية يغادرون فنزويلا بمرافقة الشرطة

موسكو — سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأن موظفي القنصلية غادروا برفقة عائلاتهم، حيث رافقتهم الشرطة وعبروا الحدود سيرا على الأقدام.
يذكر أن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو قد أعلن في وقت سابق قطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع كولومبيا.
وبدورها، تعهدت السلطات الكولومبية بضمان مغادرة دبلوماسييها لفنزويلا في أقرب وقت ممكن.
هذا وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ 23 يناير / كانون الثاني الماضي، عندما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا، بينما يؤكد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، أنه الرئيس الشرعي للبلاد.
واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتاً، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين والبرازيل والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بتدبير انقلاب ضده.
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