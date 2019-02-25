موظفي القنصلية الكولومبية يغادرون فنزويلا بمرافقة الشرطة

غادر ثلاثة من موظفي القنصلية الكولومبية بمرافقة عائلاتهم الأحد فنزويلا، بعد أن أمهلت وزارة خارجية فنزويلا أمس، دبلوماسيي كولومبيا والمسؤولين القنصليين 24 ساعة لمغادرة بلادها.