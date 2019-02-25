ترامب يؤجل زيادة الرسوم على السلع الصينية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه سيؤجل زيادة الرسوم على السلع الصينية، بقيمة 200 مليار دولار.

موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب عبر "تويتر": "يسرني أن أعلن أن الولايات المتحدة قد أحرزت تقدما كبيرا في المفاوضات حول التجارة مع الصين… نتيجة لهذه المفاوضات المثمرة سأقوم بتأجيل الزيادة على الرسوم التي كانت من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 أذار/مارس".

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019

​وأشار ترامب إلى أنه يخطط للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في فلوريدا لإتمام الاتفاق.

وأضاف ترامب: "أذا افترضنا أن الجانبين سيتحركان إلى الأمام (في المفاوضات)، ونحن سوف نخطط لعقد قمة على المستوى الرئاسي، أنا وشي جين في مارلاغو، للتوصل إلى اتفاق. ستكون عطلة نهاية الأسبوع جيدة جدا بالنسبة للولايات المتحدة والصين!".

….productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019

هذا وأعلن ترامب في الـ 12 من الشهر الجاري، أنه من الممكن أن يسمح بتأخير الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع الصين في الأول من آذار/مارس "لوقت قصير" لكنه يفضل ألا يفعل.