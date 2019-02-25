بدلا من العرض العسكري... ترامب يكشف ماذا سيحدث في يوم الاستقلال

بعد أن تخلى عن فكرة إقامة عرض عسكري ضخم في واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أن "واحدا من أكبر الاحتفالات" سيقام في الـ 4 من تموز/يوليو بعنوان "تحية إلى أمريكا" توقع أن تكون "من أضخم التجمعات" في تاريخ المدينة.

كتب ترامب في واحدة من سلسلة تغريداته على "تويتر"، الأحد، "تذكّروا التاريخ".

وأضاف أن هذه الاحتفالات ستجري عند نصب لنكولن، وستشهد "ألعابا نارية كبيرة، ونشاطات ترفيهية وكلمة من رئيسكم المفضّل".

HOLD THE DATE! We will be having one of the biggest gatherings in the history of Washington, D.C., on July 4th. It will be called “A Salute To America” and will be held at the Lincoln Memorial. Major fireworks display, entertainment and an address by your favorite President, me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019

وكان ترامب سعى بعد حضوره الاستعراض الضخم بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في باريس في 2017 برفقة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إقامة عرض ضخم بمناسبة "يوم الاستقلال" في واشنطن يشارك فيه جنود وقوافل من العربات المدرعة وتحلق خلاله أسراب الطائرات المقاتلة.

© AFP 2018 / VANO SHLAMOV في حدث نادر... ترامب يطلب من البنتاغون تنظيم عرض عسكري للجيش الأمريكي

وفي عودة عن خطته في آب/أغسطس الماضي، كتب ترامب على تويتر "ربما نفعل شيئا العام المقبل في العاصمة واشنطن عندما تنخفض التكلفة كثيراً. الآن بإمكاننا شراء المزيد من الطائرات المقاتلة".

وشهد موقع صرح لنكولن عدداً من التجمعات الضخمة في تاريخ العاصمة، حيث ألقى فيه قائد الحقوق المدنية مارتن لوثر كنغ خطاب "لدي حلم" في 28 آب/أغسطس 1963 خلال مسيرة في واشنطن من أجل المطالبة بالوظائف والحرية.

واستقطب الحدث يومها نحو 250 ألف شخص ملأوا المنطقة الممتدة ما بين صرح لنكولن وصرح واشنطن، بحسب "فرانس برس".