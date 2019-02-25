مفاجأة من قائد الحرس الثوري الإيراني لتفادي الازدحام في أصفهان (صورة)

وقالت بعض المواقع الإيرانية إن "اللواء جعفري ركب الدراجة، يوم الأحد 17 فبراير/ شباط، ليصل بسرعة إلى منصة إلقاء كلمته، وسط ازدحام مشيعي ضحايا هجوم زاهدان".
بلصورة 👈القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري يستقل دراجة نارية في #اصفهان بسبب الازدحام الدي رافق تشييع ضحايا الارهاب في سيستان وبلوشستان 👇👇 pic.twitter.com/cUjU93PZbx— ✊ Muhammad 👉Yame 🎩 (@j3L0tj3Ts4loKe) February 24, 2019
تصویری از فرمانده #سپاه در حاشیه مراسم تشییع شهدای #اصفهان
— شبکه مردمی سایبری انقلاب (@shamsa_ir) February 24, 2019
🔹سرلشکر جعفری، سخنران مراسم تشییع شهدای اصفهان؛ به دلیل ازدحام جمعیت خود را با موتورسیکلت به محل سخنرانی رسانده بود. pic.twitter.com/wejPwKe1RE
وفي خطابه، هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء جعفري، بالانتقام من السعودية والإمارات، على ضحايا الهجوم الدموي الذي استهدف عناصر من الحرس الثوري الإيراني قرب مدينة زاهدان.
وكان الحرس الثوري قد أعلن مقتل 27 من عناصره وإصابة 13 آخرين جراء هجوم انتحاري نفذ بواسطة سيارة مفخخة واستهدف حافلة كانت تقل جنودا تابعين للحرس قرب مدينة زاهدان جنوب غربي إيران. وأعلن تنظيم "جيش العدل"، الذي تعتبره إيران إرهابيا وينشط في المنطقة، مسؤوليته عن التفجير.
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