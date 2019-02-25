مفاجأة من قائد الحرس الثوري الإيراني لتفادي الازدحام في أصفهان (صورة)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، وهو يركب دراجة نارية في مدينة أصفهان.

وقالت بعض المواقع الإيرانية إن "اللواء جعفري ركب الدراجة، يوم الأحد 17 فبراير/ شباط، ليصل بسرعة إلى منصة إلقاء كلمته، وسط ازدحام مشيعي ضحايا هجوم زاهدان".

بلصورة 👈القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري⁩ يستقل دراجة نارية في #اصفهان بسبب الازدحام الدي رافق تشييع ضحايا الارهاب في سيستان وبلوشستان 👇👇 pic.twitter.com/cUjU93PZbx — ✊ Muhammad 👉Yame 🎩 (@j3L0tj3Ts4loKe) February 24, 2019

​تصویری از فرمانده #سپاه در حاشیه مراسم تشییع شهدای #اصفهان



🔹سرلشکر جعفری، سخنران مراسم تشییع شهدای اصفهان؛ به دلیل ازدحام جمعیت خود را با موتورسیکلت به محل سخنرانی رسانده بود. pic.twitter.com/wejPwKe1RE — شبکه مردمی سایبری انقلاب (@shamsa_ir) February 24, 2019

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وفي خطابه، هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء جعفري، بالانتقام من السعودية والإمارات، على ضحايا الهجوم الدموي الذي استهدف عناصر من الحرس الثوري الإيراني قرب مدينة زاهدان.

وكان الحرس الثوري قد أعلن مقتل 27 من عناصره وإصابة 13 آخرين جراء هجوم انتحاري نفذ بواسطة سيارة مفخخة واستهدف حافلة كانت تقل جنودا تابعين للحرس قرب مدينة زاهدان جنوب غربي إيران. وأعلن تنظيم "جيش العدل"، الذي تعتبره إيران إرهابيا وينشط في المنطقة، مسؤوليته عن التفجير.