النيابة العامة التركية تأمر باعتقال 101 عسكريا في قيادة القوات البرية

أمرت النيابة العامة التركية، اليوم الاثنين، باعتقال 101 عسكريا في قيادة القوات البرية للاشتباه في صلتهم بمنظمة فتح الله غولن.

أنطاكيا — سبوتنيك. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن بيان صادر من النيابة العامة في أنقرة، أنها أصدرت أمر اعتقال لمائة وواحد عسكريا في قيادة القوات البرية للاشتباه في صلتهم بمنظمة فتح الله غولن، التي تقول تركيا إنها متورطة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2016.

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وأوضح البيان أن "67 من العسكريين الذين صدر أمر باعتقالهم ما زالوا على رأس عملهم فيما تم اتخاذ إجراءات إدارية بحق 33 آخرين".

وتابع البيان أن "شرطة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أنقرة تواصل عملياتها الأمنية لإلقاء القبض على العسكريين الذين صدر أمر باعتقالهم".

يذكر أن السلطات التركية كانت قد أوامر، يوم 12 من الشهر الجاري، باعتقال مشتبه بهم جدد على خلفية التحقيقات التي تجريها تركيا بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت في 2016.

وقالت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية التركية إن السلطات الأمنية أمرت باعتقال 1112 شخصا للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.