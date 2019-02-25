المدمرة "دونالد كوك" الأمريكية تدخل ميناء أوديسا الأوكراني

دخلت المدمرة الأمريكية "USS Donald Cook" ميناء أوديسا التجاري، حيث ستبقى لغاية 27 فبراير/شباط.

يذكر بأن المدمرة الأمريكية دخلت مياه البحر الأسود منذ 19 فبراير/شباط، بحسب ما ذكر موقع "دومسكيا".

وصرح، في وقت سابق، قادة من الأسطول السادس في البحرية الأمريكية بأن المدمرة كانت تقوم بعملية أمنية وشاركت في مناورات حربية.

حيث شاركت المدمرة مع الفرقاطة التركية "TCG Faith" في مناورات مشتركة، كما وتخطط للقيام بمناورات مماثلة مع سفن تابعة للبحرية الأوركرانية.

ويعتبر وجود المدمرة الأوكرانية في مياه البحر الأسود هو الثاني لها في هذا العام حيث سبق لها في شهر يناير/كانون الثاني أن تواجدت في ميناء باتومي الجورجي لخمسة أيام.

وأعلن مركز إدارة الدفاع الروسي، في وقت سابق، أن السفن الحربية الروسية تتابع تحركات المدمرة الأميركية "دونالد كوك" بعد دخولها للبحر الأسود.