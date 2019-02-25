مقتل شخصين على الأقل في زلزال ضرب جنوب غربي الصين

© Sputnik . Alexander Liskin زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

بكين — سبوتنيك . وجاء في بيان المكتب الصحفي لإدارة المقاطعة، أن زلزال بقوته 4.9 درجة بمقياس ريختر وقع، اليوم الاثنين، عند الساعة 13.15 بتوقيت بكين (8.15 بتوقيت موسكو) في مدينة غونسيان بمقاطعة سيتشوان، على عمق 5 كيلومترات.

يعتزم العلماء والمهندسون الصينيون بحلول علم 2022 بناء أكبر نظام في العالم لرصد الزلازل وتحذير السكان بواسطة إرسال رسائل نصية عند حدوث هزات أرضية.

ويذكر أن الزلازل شائعة جدا في الصين، وخاصة في المقاطعات والمناطق الغربية، لا سيما في سيتشوان، ومنطقة التبت الذاتية الحكم، ومنطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الأويغور. ولذلك، أولت السلطات في البلاد اهتماما خاصا مؤخرا ببرامج الوقاية من الكوارث والضحايا من البشر، وتحسين عمل خدمات الطوارئ. ويعد زلزال أيار/مايو 2008 أسوأ الزلازل التي مرت بالبلاد، حيث قتل وفقد نحو 87 ألف شخص وأصيب 374 ألف آخرين، إلى جانب خسائر اقتصادية قدرت بنحو 150 مليار دولار.