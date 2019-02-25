تسجيل
14:09 25 فبراير/ شباط 2019
مباشر
    بحث
    دوقة ساسكس ميغان ماركل في المغرب

    بالصور... ميغان ماركل "الحامل" ترتدي القفطان في المغرب وترسم "تاتو" في ذلك الجزء من جسدها

    © REUTERS / POOL
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01

    على الرغم من جولتهما القصيرة التي تستمر 3 أيام فقط، إلا أن رحلة دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، إلى المغرب، كانت مزدحمة بالعديد من الأنشطة.

    وفي اليوم الأول من جولتهما في المغرب، بدأ الأمير هاري وميغان ماركل جدول ارتباطاتهما، بعمل زيارة إلى مدرسة ثانوية في مدينة آسني في جبال الأطلس، بحسب مجلة "هيلو".

    نجل ولي العهد البريطاني الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل
    © AP Photo / Ian Vogler
    الأمير هاري وميغان ماركل يصلان إلى المغرب وسط مخاوف أمنية (صور + فيديو)
    والتقى الزوجان الملكيان بتلاميذ المدرسة ومعلميها، وقاموا بجولة في المدرسة لزيارة الفصول الدراسية، كما راقبوا بعض الأطفال وهو يشاركون في مباراة لكرة القدم.

    وكان في استقبال هاري وميغان ماركل لدى وصولهما، باقة من الورود، كما لوح الناس لهما، وبدا عليهما السعادة من حفاوة الاستقبال.

    وتلقت ميغان ماركل، الحامل في طفلها الأول، وشم حناء على يدها اليسرى، أثناء زيارتها للمدرسة، والذي على شكل زهور، وذلك للاحتفال بحملها حسب التقاليد المغربية.

    وتشبه حناء ميغان ماركل، الوشم الذي رسم على يد دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، عندما كانت حاملا في شهرها السابع.

    وقام برسم الوشم على يد ميغان ماركل، تلميذة مغربية تدعى سميرة، تبلغ من العمر 17 عاما، وتعيش في أسني منذ 6 سنوات، وأكد أن رسم الوسوم يجلب الحظ للمولود، وفقا للتقاليد المغربية.

    وبعد أن تم الانتهاء من رسم الوسم، قالت ميغان ماركل لسميرة: "إنه رائع حقا"، وأطلعت زوجها الأمير هاري عليه بكل فخر وسعادة، والذي كان يجلس بجوارها.

    وفي اليوم الثاني من جولتهما المغربية، سار الأمير هاري مع ميغان ماركل، وتوقفا للدردشة معهم.

    مع السكان المحليين الذين كانوا ينتظرون مقابلتهم.

    وكانت ميغان ماركل تبتسم للجميع أثناء مصافحتها للحشود.

    وأثناء الزيارة، تابع هاري وميغان مباراة كرة قدم لأطفال، يشاركون في إحدى البطولات المقامة.

    وبدا كلا من دوق ودوقة ساسكس في غاية السرور، عندما قال أحد الطلاب لهما: "آمل أن تعجبكما الثقافة المتنوعة" في المغرب. 

    وفي حفل الاستقبال المسائي، الذي أقامه السفير البريطاني في المغرب، ارتدت ميغان ماركل ثوبا يشبه القفطان المغربي، من تصميم بيت الأزياء العالمي "ديور".

    ورحب الضيوف الحاضرون بدوق ودوقة ساسكس، والذين هم جميع أنحاء المجتمع المغربي، بما في ذلك القادة الشباب ورجال الأعمال وممثلي الشركات.

    وصاحب زيارة الأمير هاري وميغان ماركل إلى المغرب، احتياطات أمنية مشددة لهما، بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد، في ظل اعتراض المعلمين على أجورهم، ووجود مخاوف بشان الرعاية الصحية، بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية. 

    انظر أيضا:

    متى تحصل ميغان ماركل على الجنسية البريطانية
    ميغان ماركل تعود للسينما بـ "ليلة عزاب جامحة"
    جورج كلوني: ميغان ماركل تتعرض للمضايقات مثل الأميرة ديانا
    بعد 40 عاما على زيارة ملكة بريطانيا "العصيبة"... ميغان ماركل وهاري في بلد عربي
    الكشف عن رسالة مؤثرة من ميغان ماركل لأبيها (صور)
    الكلمات الدلالية:
    العالم العربي, العالم, أخبار بريطانيا, أخبار المغرب اليوم, أخبار المغرب, أخبار الزفاف الملكي, زيارة, الزفاف الملكي, العائلة المالكة البريطانية, ميغان ماركل, الأمير هاري, المغرب, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الممثل رامي مالك يستلم جائزة أفضل ممثل في فيلم الملحمة البوهيمية (Bohemian Rhapsody)، خلال مراسم الحفل الـ 91 لتوزيع جوائز أوسكار السينمائية في هوليوود، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 24 فبراير/ شباط 2019
    جوائز أوسكار 2019: من أبهر من... ومن نجمه يسطع أكثر
    يتصافحون ويفرضون العقوبات!
    يتصافحون... ويفرضون العقوبات
    إمكانيات الأسلحة الروسية الفرط صوتية
    إمكانيات الأسلحة الروسية الفرط صوتية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك