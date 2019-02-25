بالصور... ميغان ماركل "الحامل" ترتدي القفطان في المغرب وترسم "تاتو" في ذلك الجزء من جسدها

على الرغم من جولتهما القصيرة التي تستمر 3 أيام فقط، إلا أن رحلة دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، إلى المغرب، كانت مزدحمة بالعديد من الأنشطة.

وفي اليوم الأول من جولتهما في المغرب، بدأ الأمير هاري وميغان ماركل جدول ارتباطاتهما، بعمل زيارة إلى مدرسة ثانوية في مدينة آسني في جبال الأطلس، بحسب مجلة "هيلو".

© AP Photo / Ian Vogler الأمير هاري وميغان ماركل يصلان إلى المغرب وسط مخاوف أمنية (صور + فيديو)

والتقى الزوجان الملكيان بتلاميذ المدرسة ومعلميها، وقاموا بجولة في المدرسة لزيارة الفصول الدراسية، كما راقبوا بعض الأطفال وهو يشاركون في مباراة لكرة القدم.

وكان في استقبال هاري وميغان ماركل لدى وصولهما، باقة من الورود، كما لوح الناس لهما، وبدا عليهما السعادة من حفاوة الاستقبال.

وتلقت ميغان ماركل، الحامل في طفلها الأول، وشم حناء على يدها اليسرى، أثناء زيارتها للمدرسة، والذي على شكل زهور، وذلك للاحتفال بحملها حسب التقاليد المغربية.

وتشبه حناء ميغان ماركل، الوشم الذي رسم على يد دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، عندما كانت حاملا في شهرها السابع.

Meghan Markle: Duchess shows off new henna tattoo in Morocco https://t.co/rOIMVtSgMV pic.twitter.com/8ADDn9Y02J — Katia Zevelekakis (@katiazev) February 24, 2019

وقام برسم الوشم على يد ميغان ماركل، تلميذة مغربية تدعى سميرة، تبلغ من العمر 17 عاما، وتعيش في أسني منذ 6 سنوات، وأكد أن رسم الوسوم يجلب الحظ للمولود، وفقا للتقاليد المغربية.

وبعد أن تم الانتهاء من رسم الوسم، قالت ميغان ماركل لسميرة: "إنه رائع حقا"، وأطلعت زوجها الأمير هاري عليه بكل فخر وسعادة، والذي كان يجلس بجوارها.

#MeghanMarkle Gets A Henna Tattoo For ‘Good Luck’ During Her Pregnancy During Morocco Trip https://t.co/AfU1RQm2VJ pic.twitter.com/quV2srUs6l — ω๏๏∂y (@CurrentSocials) February 24, 2019

Meghan Markle Celebrated Her Pregnancy in Morocco With a Henna Tattoo For Good Luck https://t.co/7u4RyKU64D pic.twitter.com/Ph8fbq81nm — xixingy (@xixingy) February 24, 2019

وفي اليوم الثاني من جولتهما المغربية، سار الأمير هاري مع ميغان ماركل، وتوقفا للدردشة معهم.

مع السكان المحليين الذين كانوا ينتظرون مقابلتهم.

وكانت ميغان ماركل تبتسم للجميع أثناء مصافحتها للحشود.

وأثناء الزيارة، تابع هاري وميغان مباراة كرة قدم لأطفال، يشاركون في إحدى البطولات المقامة.

وبدا كلا من دوق ودوقة ساسكس في غاية السرور، عندما قال أحد الطلاب لهما: "آمل أن تعجبكما الثقافة المتنوعة" في المغرب.

وفي حفل الاستقبال المسائي، الذي أقامه السفير البريطاني في المغرب، ارتدت ميغان ماركل ثوبا يشبه القفطان المغربي، من تصميم بيت الأزياء العالمي "ديور".

Meghan Markle’s kaftan-style gown is perfect for expecting moms https://t.co/tMML9AkhFU pic.twitter.com/ExgFe1Tl2T — TheUrbanNewz (@TheUrbanNewz) February 25, 2019

ورحب الضيوف الحاضرون بدوق ودوقة ساسكس، والذين هم جميع أنحاء المجتمع المغربي، بما في ذلك القادة الشباب ورجال الأعمال وممثلي الشركات.

وصاحب زيارة الأمير هاري وميغان ماركل إلى المغرب، احتياطات أمنية مشددة لهما، بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد، في ظل اعتراض المعلمين على أجورهم، ووجود مخاوف بشان الرعاية الصحية، بحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.