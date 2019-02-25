ترامب ينتقد ارتفاع أسعار النفط ويدعو أوبك إلى "الاسترخاء"

وقال ترامب في تغريدة له على"تويتر"، اليوم الاثنين، إن "أسعار النفط ترتفع أكثر مما ينبغي ويدعو أوبك إلى "الاسترخاء وأخذ الأمور ببساطة".

وحذر ترامب من أن "العالم لن يستطيع دفع هذا المقابل"، واصفا إياه بالعالم "الهش".

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike — fragile! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019

ووصل سعر برميل النفط إلى 67 دولار للبرميل الواحد في الأسواق، بعد ما كان قد هبط سعره إلى دون الستين دولارا للبرميل الشهر الماضي.

© AFP 2018 / Wang Zhao بورصات الخليج تتراجع تحت ضغط أسعار النفط... دبي وقطر تقودان الخسائر

وبدأت أسعار النفط، الخميس 14 فبراير/ شباط، في الارتفاع، وارتفع سعر خام برنت لأول مرة منذ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 إلى أكثر من 64 دولارا للبرميل.

وتشير بيانات التداول إلى أنه، بحلول الساعة 07.03 بتوقيت موسكو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخليط نفط بحر الشمال "برنت" لشهر أبريل/ نيسان، بنسبة 0.66 بالمئة، إلى 64.03 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساسالوسيط لشهر مارس/ آذار، بنسبة 0.58 بالمئة، إلى 54.21 دولار للبرميل.