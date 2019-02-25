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    التحالف الثلاثي - مؤتمر صحفي لـ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول سوريا، لندن 14 أبريل/ نيسان 2018

    بريطانيا: لم نقرر رفع القيود على الرحلات الجوية إلى مصر

    © REUTERS / Simon Dawson
    العالم
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    قالت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الاثنين 25 فبراير/شباط، إن الحكومة البريطانية لم تتخذ بعد قرارا برفع القيود عن الرحلات الجوية إلى مصر.

    شرم الشيخ — سبوتنيك. وأشار ماي في مؤتمر صحفي أقيم على هامش القمة العربية الأوربية إلى أن الحكومة البريطانية لا زالت تضع مسألة رفع القيود على الرحلات الجوية إلى مصر تحت المراجعة.

    تريزا ماي
    © REUTERS / POOL
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    وتابعت "نحن ملتزمون بالعمل مع مصر، وأمنها أولوية بالنسبة لنا".

    واستمرت قائلة "نحن لم نصل حتى الآن إلى رفع قيود على الطيران، وسنبقى الأمر تحت المراجعة".

    وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية أن بإمكانها الوصول إلى اتفاق جيد حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، قبل الموعد الذي كان مقررا للخروج في 29 مارس/آذار المقبل، ودون الحاجة إلى تمديد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

    وقالت ماي إن "التمديد لن يحقق القصد من الوصول إلى اتفاق، وأظن أن أي تمديد لا يتعامل مع الأزمة".

    وأضافت ماي "الاجتماعات التي جرت بيني وبين القادة الأوروبيين ولدت عندي إحساس قوي بأنه يمكننا الوصول إلى اتفاق، والأمر في متناول أيدينا"، متابعة "ما نعمل عليه هو القيام بتلبية مطالب البرلمان".

    وواصلت رئيسة الوزراء "هناك فرصة جيدة للوصول إلى اتفاق، وأي تأخير هو مجرد تأخير ولن يحل الأمور العالقة".

     

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