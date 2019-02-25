بالفيديو... مسؤول أوروبي يقطع مؤتمرا صحفيا للرد على اتصال من زوجته

تعرض رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، لموقف محرج، أثناء إلقاء كلمته في ختام القمة العربية الأوروبية الأولى، اليوم الاثنين.

وفوجئ يونكر، باستمرار هاتفه في الرنين خلال إلقاء كلمته في المؤتمر الختامي للقمة العربية الأوروبية، وهو ما اضطره إلى قطع كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قائلا "يجب أن أرد على زوجتي لأنها لن تتوقف عن الرنين"، ما أثار ضحك الحاضرين.

WATCH: Jean-Claude Juncker answers a phone call during the EU-Arab League summit in Sharm El Sheikh.



'It was the usual suspect… my wife!', he says. pic.twitter.com/YDhpMFrNRW — Philip Sime (@PhilipSime) February 25, 2019

وأشاد جان كلود يونكر، بالقمة العربية الأوروبية التي انطلقت أعمالها في مدينة شرم الشيخ على مدار يومين.

© REUTERS / REUTERS/Axel Schmidt ماي تتعرض لموقف محرج أمام أنظار ميركل (فيديو)

وقال جان كلود يونكر، خلال المؤتمر الصحفي، بعد ختام أعمال القمة التاريخية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ "تناقشنا حول التعاون الوثيق فيما بينا… والشراكات المختلفة… نود التعاون أكثر مع العالم العربي… ونحاول أن نرى الغد بصورة متفائلة والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية تاريخي".

وأضاف يونكر أن الاتحاد الأوروبي يدعم فلسطين بـ 4 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يجب حشد الأموال لمواجهة قضايا كاللاجئين، بالإضافة إلى أنه لفت إلى وصول التعاون التجاري في 2017 لمعدل جيد.

وانعقدت أول قمة عربية أوروبية أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين لبحث التعاون المشترك بين الدول العربية والأوروبية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.