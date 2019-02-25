غوتيريش: يجب اتخاذ خطوات جديدة للحد من التسلح

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للبحث عن تدابير جديدة للحد من الأسلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور التقنيات السيبرانية، وتطور الصواريخ الأسرع من الصوت.

© Sputnik . Grigory Sysoev غيراسيموف: الأولوية في برنامج التسلح الروسي للردع النووي

جنيف — سبوتنيك . وقال غوتيريش خلال مؤتمر الحد من التسلح في جنيف، اليوم الاثنين، "العناصر الرئيسة للهيكل الدولي للحد من الأسلحة يتدهور، ومواصلة استخدام الأسلحة الكيميائية دون عقاب يؤدي إلى انتشارها".

وأضاف "الآلاف يموتون بسبب الاستخدام غير القانوني للأسلحة الخفيفة واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان".

وتابع "التقنيات الجديدة تزيد من مستوى المخاطر، التي مازلنا لم نفهمها بعد، وتصورها، في الوضع الحالي للأمن الدولي، يحتاج لنظرة جديدة للحد من التسلح".

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن هذه الخطوات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تحديات الأمن النووي، وتطوير التقنيات، بما في ذلك الأمن السيبراني، والذكاء الصناعي، بالإضافة إلى ما يسمى بـ"سلاح فرط صوتي"، الأسرع من الصوت، الذي يمكن استخدامه لشن هجمات بسرعات لم يسبق لها مثيل.