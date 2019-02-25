غوتيريش: يجب اتخاذ خطوات جديدة للحد من التسلح

وأضاف "الآلاف يموتون بسبب الاستخدام غير القانوني للأسلحة الخفيفة واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان".
وتابع "التقنيات الجديدة تزيد من مستوى المخاطر، التي مازلنا لم نفهمها بعد، وتصورها، في الوضع الحالي للأمن الدولي، يحتاج لنظرة جديدة للحد من التسلح".
وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن هذه الخطوات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تحديات الأمن النووي، وتطوير التقنيات، بما في ذلك الأمن السيبراني، والذكاء الصناعي، بالإضافة إلى ما يسمى بـ"سلاح فرط صوتي"، الأسرع من الصوت، الذي يمكن استخدامه لشن هجمات بسرعات لم يسبق لها مثيل.
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