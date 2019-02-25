خبير عسكري استراتيجي: واشنطن في حالة انحسار وأساليبها لم تعد مجدية

تندرج ممارسات واشنطن إزاء فنزويلا في إطار أطماع الولايات المتحدة في ثروات هذا البلد وتعكس نوايا ومخططات واضحة للهيمنة على كاراكاس.

© REUTERS / Carlos Barria موسكو: الاستفزازات ضد فنزويلا تعد تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية

قال الخبير العسكري الاستراتيجي، العميد ركن متقاعد ناجي الزعبي، إن ممارسات واشنطن، وتدخلها في الشأن الداخلي الفنزويلي يعكس أطماعها في ثروات هذا البلد، وتعكس نوايا ومخططات واضحة لإخضاعه لهيمنتها.

وأكد الخبير العسكري في مداخلة له عبر برنامج "بلا قيود"، على أثير راديو "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تعاني من حالة انحسار وتخبط على المستويين الاقتصادي والسياسي، وأنها لم تعد بمفردها تتحكم بالقرار على مستوى السياسة الدولية.

وردا على سؤال حول قيام السيناتور الأمريكي ماركو روبيو بتهديد الرئيس نيكولاس مادورو، بصورة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وهو مضرج بالدماء على أيدي خصومه الذين اعتقلوه قبيل مقتله، رأى العميد الزعبي أن الولايات المتحدة تمارس نفس الأساليب القديمة، ولكن بأثر رجعي، ولكن هذه الوسائل لم تعد مؤثرة على الوعي الجمعي للشعوب، كما كان يحصل في مراحل تاريخية سابقة.

حديث الزعبي جاء تعليقا على التطورات الأخيرة في فنزويلا، مع انتقال الأزمة السياسية فيها إلى إحتمال نشوب نزاع مسلح، قد تكون الجارة كولومبيا رأس الحربة فيه، لا سيما بعد أن قطعت كاراكاس العلاقات الدبلوماسية معها بسبب الموقف من الأوضاع داخل فنزويلا.

وكانت واشنطن قد رفعت من منسوب الاستفزات ضد فنزويلا ورئيسها، من خلال قيام السيناتور الأمريكي الجمهوري ماركو روبيو، بتهديد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، بصورة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وهو مضرج بالدماء على أيدي خصومه الذين اعتقلوه قبيل مقتله.

واعتبر مراقبون سلوك السيناتور الأمريكي تهديدا صريحا للرئيس الفنزويلي مادورو، نظرا لمواقف روبيو الصريحة الداعمة للمعارضة الفنزويلية.