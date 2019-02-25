بالصور... أسوأ فساتين حفل أوسكار 2019

يعد حفل توزيع جوائز الأوسكار مناسبة للتباري بين الفنانات والفنانين المشاركين في لفت انتباه الجمهور الواسع باستعراض الأزياء الراقية التي يرتدونها، والمصممة عادة من كبريات دور الأزياء العالمية.

فوفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية وقع اختيار خبراء الموضة على زي الممثلة البريطانية ريتشل وايز، البالغة من العمر 48 عاما، والمرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم «المفضل»، كونه أسوأ فستان في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وطلت وايز على السجادة الحمراء الحفل مرتدية فستان أحمر اللون، من تصميم دار جيفنشي، إلا أن الجزء العلوي من الفستان كان عبارة عن تي شيرت من المطاط باللون الأحمر.

كما قيم الخبراء زي الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان، التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن أدائها لدور الملكة آن في القرن الثامن عشر.

وظهرت كولمان في فستان من تصميم برادا باللون الأخضر الداكن مع كيب تول رمادي مع القوس على الظهر. وقارنها الخبراء بقماشة مخصصة للف الهدايا.

وأقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار في 24 شباط / فبراير في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.