بالصور... أسوأ فساتين حفل أوسكار 2019

فوفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية وقع اختيار خبراء الموضة على زي الممثلة البريطانية ريتشل وايز، البالغة من العمر 48 عاما، والمرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم «المفضل»، كونه أسوأ فستان في حفل توزيع جوائز الأوسكار.
وطلت وايز على السجادة الحمراء الحفل مرتدية فستان أحمر اللون، من تصميم دار جيفنشي، إلا أن الجزء العلوي من الفستان كان عبارة عن تي شيرت من المطاط باللون الأحمر.
كما قيم الخبراء زي الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان، التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة عن أدائها لدور الملكة آن في القرن الثامن عشر.
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💃LIVE FROM THE RED CARPET! Best actress nominee Olivia Colman styled by me wearing custom @Prada; the ultimate thinking women’s brand. She and I brainstormed Oscar ideas in the back of an SUV riding through the Palm Springs desert. And Prada took those ideas, worked their genius alchemy and spun them into the sheer emerald and slate grey embellished magic you see here. THANK YOU MIUCCIA, and all your wonderful team —Marinella, Vicky, Antonella, Verde and Will. From the bottom of my heart ♥️♥️♥️♥️.. #StyledByMaryFellowes #StyledByMF #Fellowers #RedCarpet #Fashion #Style #Stylist #TheFavourite #OliviaColman #Oscars #TheAcademy #Prada #Chopard #Oscars2019
وظهرت كولمان في فستان من تصميم برادا باللون الأخضر الداكن مع كيب تول رمادي مع القوس على الظهر. وقارنها الخبراء بقماشة مخصصة للف الهدايا.
وأقيم حفل توزيع جوائز الأوسكار في 24 شباط / فبراير في مسرح دولبي في لوس أنجلوس.
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