الرئيس العراقي: نتطلع لشراكة حقيقية مع فرنسا والاتحاد الأوروبي

أعرب الرئيس العراقي برهم صالح، عن تطلع بلاده إلى شراكة حقيقية وفعالة مع فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، لإنهاء مرحلة عدم الاستقرار التي يمر بها الشرق الأوسط وأوروبا، مشيرا إلى أن العراق ينتظر المساعدة من الحلفاء الأوروبيين في مرحلة إعادة الإعمار.

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باريس — سبوتنيك . وقال صالح خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "العراق مقبل على استحقاق الإعمار وإعادة تنشيط اقتصاده والتركيز على التنمية البشرية ونحن ننتظر من حلفائنا الدوليين المساعدة".

وأضاف صالح "نحن لا نريد للعراق أن يكون ساحة تنازع بين الفرقاء الإقليميين والدوليين، نريد أن يكون العراق ساحة توافق"، متابعا "أتطلع الى شراكة فعلية مع فرنسا والاتحاد الأوروبي لإنهاء تلك المرحلة العصيبة التي مر بها الشرق الأوسط وأوروبا".

وكان رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح وصل، فجر اليوم، إلى باريس تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون.