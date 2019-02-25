ميغان محظورة من مسك يد زوجها

حرم على دوقة ساسكس، الأميرة ميغان ماركل، مسك يد زوجها الأمير هاري علنا.

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن مصادر مقربة من العائلة أن مثل هذا التعبير عن العاطفة يزعج الناس ويمكن أن يضر بسمعة الزوجين، ولا أحد من أفراد العائلة المالكة يسمح لنفسه بهذا التصرف بما في ذلك الملكة الزابيث والأمير وليام وكيت ميدلتون علناً.

بالإضافة لذلك نصحت الممثلة الأمريكية السابقة بعدم إظهار ثروتها المكتسبة. وقالت "الاحتشام من أقوى الأسلحة للفوز بمحبة الجمهور."

وقالت محامية العائلة، شيلا ماكينتوش ستيوارت "ميغان ماركل تفتقر إلى صفة التواضع البريطاني، كما أن تقاريرها عن الإسراف المالي معروفة على نطاق واسع."

وقامت الممثلة الأمريكية السابقة، والتي أصبحت بين ليلة وضحاها «دوقة ساسيكس» بكسر قواعد العائلة المالكة البريطانية، التي تم التقيد بها منذ مئات الأعوام، ففي 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، أدينت الدوقة مرة أخرى بسبب إهمالها قواعد اللباس الملكي.

وارتدت خلال حفل افتتاح Cirque du Soleil لدعم جمعية Sentebaleفستان برّاق، تميز بحبيبات الترتر باللون الكحلي، وحمل التصميم توقيع Roland mouret، حيث بلغ ثمنه 5,5 الف دولار، وانتعلت صندلًا من ماركة Stuart weitzman ، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد من ماركة جيفينشي.