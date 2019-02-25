فرنسا تحسم موقفها من وضع "حزب الله" على قوائم الإرهاب

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لن تضع أي حزب لبناني ممثل في الحكومة على قوائم الإرهاب، مشيرا إلى أن باريس تعتبر الجناح العسكري لـ"حزب الله" تنظيما إرهابيا، لكنها تتحاور مع الجناح السياسي الممثل في البرلمان.

باريس — سبوتنيك. وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، مع نظيره العراقي برهم صالح: "نحن نعتبر الجناح العسكري لحزب الله إرهابي لكن الجناح السياسي في البرلمان نحن نتحاور معه".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لا يمكن أن نضع أي حزب لبناني ممثل سياسيا في الحكومة اللبنانية على لائحة الإرهاب".

© AP Photo / Bilal Hussein بريطانيا: مسودة قرار بحظر "حزب الله" ووصفه كيانا إرهابيا

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت صباح اليوم أنها تعد لمشروع قرار لطرحه على البرلمان يحظر حزب الله اللبناني بالكامل، ويضعه على قائمة التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك الحزب السياسي.

في سياق آخر، وردا على سؤال حول سحب القوات الأميركية من سوريا، قال ماكرون "أشيد بالقرار الأمريكي إبقاء عدد من قواتهم في سوريا".

وأضاف: "فرنسا شريك رئيسي في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وستستمر في جهودها لمكافحة الإرهاب، ولإيجاد حل سياسي".

وفيما يخص العلاقات مع العراق، أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيجري زيارة إلى العراق خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا التزام بلاده بدعم العراق سياسيا وعسكريا.

وقال ماكرون، خلال المؤتمر الصحافي، "سأقوم خلال الأشهر المقبلة بزيارة للعراق حيث ستبقى قواتنا ملتزمة هناك إلى جانب قوات الأمن العراقية".

وأكد ماكرون على علاقات الصداقة التي تجمع العراق وفرنسا، وقال إن "الصداقة القديمة بين العراق وفرنسا كانت متراسا بوجه الإرهاب" مشددا على ضرورة "تغذية هذه الصداقة بمشاريع محددة لبناء السلام الدائم".

وأضاف: "هذا هو مبتغاي وهذه هي الرسالة التي سأحملها معي خلال زيارتي للعراق خلال الأشهر المقبلة".

كما أكد ماكرون على وقوف فرنسا إلى جانب القوات العراقية في محاربتها للإرهاب وقال:" التهديدات ما زالت كبيرة وفرنسا ستقف إلى جانب العراق سياسيا وعسكريا"، مضيفا "أريد أن يساهم جنودنا مع الوقت في تعزيز قدرات قوات الأمن العراقية".

ووصل الرئيس العراقي برهم صالح إلى العاصمة الفرنسية باريس فجر اليوم الاثنين، تلبية لدعوة نظيره الفرنسي.