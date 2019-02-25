كولومبيا تدعو المجتمع الدولي للانضمام إلى جهود "ليما" حول فنزويلا

دعا وزير الخارجية الكولومبي، كارلوس اولميس تروخيليو، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى الانضمام لجهود مجموعة "ليما" إزاء فنزويلا.

المكسيك — سبوتنيك. وقال اولميس تروخيليو خلال افتتاح اجتماع المجموعة في العاصمة الكولومبية، بوغوتا "من المهم دعوة المزيد من أعضاء المجتمع الدولي، هؤلاء من سيكونون معنا في الحوار الموسع، لينضموا إلى الإجراءات التي نتخذها كمجموعة ليما، ويدعموا جهود الفنزويليين لاستعادة الديمقراطية والأمل".

© REUTERS / Marco Bello موظفو القنصلية الكولومبية يغادرون فنزويلا سيرا على الأقدام

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

كما أعلن نائب الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، مساء يوم الجمعة 22 فبراير/شباط، إن سلطات بلاده قررت إغلاق ثلاثة جسور عبور، بصورة مؤقتة، على الحدود مع كولومبيا، وذلك على خلفية التهديدات الخطيرة والغير قانونية من قبل الحكومة الكولومبية ضد سلامة وسيادة فنزويلا.

وأعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم السبت الماضي، قطع العلاقات بين بلاده وكولومبيا على خلفية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة من كولومبيا إلى حدود بلاده، والتي ترفضها حكومة مادورو باعتبارها ستارا لأغراض سياسية، فيما واجهت قوات الأمن الفنزويلية تلك القوافل.

© REUTERS / STRINGER غوايدو يتخذ قرار في بقاء كل الخيارات مفتوحة من أجل حرية فنزويلا

وجدير بالذكر، أن عدة شاحنات تحمل مساعدات قد أحرقت أثناء محاولة إيصال المعونات الإنسانية على الحدود مع كولومبيا، وقتل أربعة أشخاص على الحدود مع البرازيل، وفقا للمنظمة الجنائية غير الحكومية. وقال الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماجرو، إن 335 شخصًا أصيبوا نتيجة المصادمات بين وكالات إنفاذ القانون والمتظاهرين على حدود فنزويلا مع كولومبيا والبرازيل.