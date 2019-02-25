المالية الأمريكية تضيف 4 مواطنين فنزويليين إلى قائمة العقوبات

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة أن العقوبات شملت رامون الونسو كاريساليس رينخيفو رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق.

© REUTERS / CARLOS BARRIA خبير عسكري استراتيجي: واشنطن في حالة انحسار وأساليبها لم تعد مجدية

كما ضمت قائمة العقوبات خورخيه لويس غارسيا كارنيرو محافظ ولاية فارغاس ورئيس الجيش الفنزويلي السابق.

وكانت واشنطن قد رفعت من منسوب الاستفزات ضد فنزويلا ورئيسها، من خلال قيام السيناتور الأمريكي الجمهوري ماركو روبيو، بتهديد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، بصورة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وهو مضرج بالدماء على أيدي خصومه الذين اعتقلوه قبيل مقتله.

واعتبر مراقبون سلوك السيناتور الأمريكي تهديدا صريحا للرئيس الفنزويلي مادورو، نظرا لمواقف روبيو الصريحة الداعمة للمعارضة الفنزويلية.