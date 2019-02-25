الحرس الثوري الإيراني ينفي التنصت على مكالمة بين مسؤول وعميل للمخابرات البريطانية

فند المتحدث ومسؤول العلاقات العامة للحرس الثوري، العميد رمضان شريف، مزاعم أحد أعضاء مجلس الشورى الذي ادعى أن استخبارات الحرس الثوري كشفت له تنصتها على مكالمة هاتفية بين مسؤول كبير في البلاد وعميل في جهاز المخابرات البريطانية.

ووفقا لوكالة "فارس"، كذب رمضان شريف التصريحات، قائلا "هذه المزاعم كاذبة".

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وأضاف "بما أن تصريحات من هذا القبيل قد تكررت في السابق فإن جهاز استخبارات الحرس الثوري دعا لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إلى التنبيه على عضو اللجنة المذكور ودعوة باقي أعضاء البرلمان لتجنب إطلاق مثل هذه المزاعم".

وأكد العميد رمضان شريف أن نقل أي قول عن هذا الجهاز، ينبغي أن يعتمد على معلومات وتقارير رسمية تحال إلى الأجهزة المعنية.

وأتم "من الطبيعي أن حرس الثورة الإسلامية يحتفظ بحق الملاحقة القضائية لمثل هذه المزاعم وتناقل هكذا أنباء".