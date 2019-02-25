الحزب الحاكم في نيجيريا يؤكد ثقته في نتائج الانتخابات الرئاسية ويتهم المعارضة

أكد الحزب الحاكم في نيجيريا ثقته في نتائج الانتخابات الرئاسية الرسمية المعلنة متهما المعارضة بالعمل على زعزعة استقرار الانتخابات.

أبوجا — سبوتنيك. أعرب الحزب الحاكم في نيجيريا عن قبوله بالنتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي تم جمعها من 6 ولايات بالإضافة إلى العاصمة، متهما المعارضة، التي أعلنت رفضها للنتائج، بزعزعة استقرار العملية الانتخابية.

Live Update: Ondo State#NigeriaDecides2019⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠

Collation of Results https://t.co/XL8S0UOYYQ — INEC Nigeria (@inecnigeria) February 25, 2019

​وقال بيان لحزب المؤتمر التقدمي، "في هذه المرحلة، من الآمن أن نقول بأن مفوضية الانتخابات الوطنية المستقلة قامت بعمل جيد"، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية "جرت بشكل سلمي في الأغلب ووفقا للجدول".

وانتقد البيان "المدى الخطير الذي وصل إليه حزب الشعب الديمقراطي المعارض الرئيسي في تشويه وضرب استقرار العملية الانتخابية"، واصفا دعوات الحزب المعارض ومناصريه للتعجيل بإعلان فوز مرشحهم بأنه "يتجاوز كافة حدود الممارسة اللبقة".

ودعا البيان "أصدقائنا الدوليين، والمراقبين، والنيجيريين الوطنيين لعدم الانخداع (بتحركات المعارضة)".