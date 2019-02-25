مجلس الأمن الدولي يناقش الوضع في فنزويلا مساء الغد

أكد مصدر أن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا مساء يوم غد الثلاثاء لمناقشة الوضع في فنزويلا.

© REUTERS / HANDOUT رئيس بوليفيا يحمل الولايات المتحدة مسؤولية "اغتيال" مادورو المحتمل

الأمم المتحدة — سبوتنيك . أكد مصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن مجلس الأمن الدولي قرر عقد اجتماع مساء يوم غد الثلاثاء 26 شباط/ فبراير، لمناقشة الوضع في فنزويلا.

يشار إلى أن وزير الخارجية الكولومبي، كارلوس اولميس تروخيليو، دعا اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى الانضمام لجهود مجموعة "ليما" إزاء فنزويلا.

وقال اولميس تروخيليو خلال افتتاح اجتماع المجموعة في العاصمة الكولومبية، بوغوتا "من المهم دعوة المزيد من أعضاء المجتمع الدولي، هؤلاء من سيكونون معنا في الحوار الموسع، لينضموا إلى الإجراءات التي نتخذها كمجموعة ليما، ويدعموا جهود الفنزويليين لاستعادة الديمقراطية والأمل".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.

وعقب ذلك، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.