قبل قمته مع زعيم كوريا الشمالية... "المصور العظيم" يلتقط صورة غريبة لترامب (فيديو)

قال مراسل وكالة "رويترز"، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن من وصفه بـ"المصور العظيم" جيم يونغ، التقط تلك الصورة للرئيس الأمريكي.

Our great photographer Jim Young captured this photo of the POTUS this morning talking to the governors pic.twitter.com/FSZRgLbIQQ — Steve Holland (@steveholland1) February 25, 2019

ونشر هولاند، صورة ترامب وهو يضع يديه على عينيه، وكأنها "نظارة الميدان"، التي يستخدمها العسكريون.

ولفت ستيف هولاند إلى أن تلك الصورة تم التقاطها خلال لقاء الرئيس الأمريكي من حكام الولايات، صباح اليوم.

Pres Trump addresses governors prior to departure for Hanoi to meet NK’s Kim: “We’ll have a very tremendous summit.” pic.twitter.com/Ww7wBntB73 — Steve Holland (@steveholland1) February 25, 2019

ويظهر فيديو لقاء ترامب ترامب مع حكام الولايات، تلك اللقطة في الدقيقة 23 من الفيديو.

ويأتي اجتماع ترامب مع حكام الولايات قبل مغادرته إلى عاصمة فيتنام، هانوي، في طريقه للاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يومي 27 و 28 فبراير الجاري.